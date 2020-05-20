فرنسا – يستعد باريس سان جيرمان، لمنافسة شرسة مع ريال مدريد، على صفقة كبرى، في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم الأربعاء، إنَّ باريس سان جيرمان يرغب في ضم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.

ويُعتبر هالاند، 19 عامًا، واحدًا من أهم المهاجمين على الساحة بالوقت الحالي، ورغم صغر سنه، إلا أنَّه جذب إليه أنظار العديد من الفرق الكبرى، أبرزها ريال مدريد.

ويعد هالاند هدفًا رئيسيًا للريال، الذي يحلم بضمه هو وكيليان مبابي، نجم سان جيرمان، من أجل تكوين خط هجوم ناري في سانتياجو برنابيو.

وأضافت الصحيفة: “البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لـ(بي إس جي) يسعى لتعزيز هجوم فريقه الذي سيتأثر بالرحيل المنتظر لإدينسون كافاني، واحتمالية رحيل ماورو إيكاردي، المعار من إنتر ميلان”.

ويجيد كيليان مبابي، اللعب في مركز المهاجم الصريح، إلا أنَّ هناك مخاوف من عدم استمراره، وانتقاله إلى ريال مدريد، في ظل انتهاء تعاقده بعد موسمين.

ودفع هذا الوضع ليوناردو، للمسار المؤدي لهالان، الذي بدأ هذا الموسم بشكل مذهل مع ريد بول سالزبورج، قبل انتقاله إلى دورتموند في يناير/كانون ثان الماضي، ومواصلة التألق.

وأكد التقرير أنَّ سان جيرمان، بات يستهدف التعاقد مع هالاند، ولن يدعه ينتقل بسهولة إلى ريال مدريد.

وكالات