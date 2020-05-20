ساويرس: برميل النفط سيكون بـ100 دولار في المستقبل القريب وهذه دلالات ذلك

ساويرس: برميل النفط سيكون بـ100 دولار في المستقبل القريب وهذه دلالات ذلك

مصر – أكد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، مجددا أن سعر برميل النفط سيكون في غضون 18 شهرا عند مستوى 100 دولار، وعزا ذلك لعوامل العرض والطلب في السوق النفطية.

وردا على سؤال بشأن الأسباب التي دفعت رجل الأعمال المصري ليؤكد أن برميل النفط سيصعد إلى 100 دولار في غضون 18 شهرا، توقع ساويرس حدوث شح في معروض النفط مع عودة فتح اقتصادات العالم.

وأوضح خلال مقابلة مع RT قائلا: “هناك طريقتان لاستخراج النفط وهما الصخري، الذي تبلغ كلفة استخراجه 40 دولارا للبرميل والتي توقفت أنشطته بشكل كامل في ظل هبوط الأسعار، والنفط التقليدي، الذي تبلغ كلفة استخراجه 30 دولارا، وهذا النفط شهد أيضا تراجعا في أنشطة الاستخراج”.

وتابع: “لكن مع تعافي الأنشطة الاقتصادية وإعادة فتح الاقتصادات سينمو الطلب على النفط، في حين سيكون المعروض من الخام محدودا، وتحديدا سيكون معروض النفط دون مستوى الطلب، ما سيدفع أسعار النفط للارتفاع”.

وأشار رجل الأعمال المصري إلى أن أزمة كورونا ساهمت في تراجع الطلب على النفط في ظل توقف الأنشطة الاقتصادية بسبب إجراءات العزل.

وتخالف توقعات ساويرس أراء خبراء النفط، الذين يتوقعون أن تبقى أسعار الخام عند مستوى 40 دولارا للبرميل في 2020، وعند 50 – 55 دولارا في 2021.

ويمكن متابعة المقابلة بشكل كامل في الفيديو المرفق.

المصدر: RT