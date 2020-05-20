ليبيا – طالبت عائلة الفتاة الليبية المختطفة من منطقة الكريمية ( منطقة تحت سيطرة حكومة الوفاق ) وصال عبدالحفيظ ميينة كل من لديه معلومات عن ابنتهم المختطفة التواصل معهم عبر الارقام التالية 0912130292، و 0912130291.

وكانت عائلة عبدالحفيظ ميينة قد تعرضت لهجوم استهدف منزلهم الواقع بمنطقة الكريمية تحديداً بشارع “السامبا” من قبل أربعة أشخاص أمس الثلاثاء عند الساعة الـ 9:45 دقيقة ليلاً وكان من بينهم عناصر من المليشيات السورية الموالية لتركيا وفقًا لتقارير .

وكشفت التقارير بأن الغرض من الهجوم كان السرقة والاستيلاء علي مبالغ مالية، مبينةً بأن المهاجمين لم يكتفوا بسرقة الأموال بل قاموا باختطاف ابنة العائلة وصال البالغة من العمر 27 عاماً واقتادتها لوجهة معلومة .

المرصد – متابعات