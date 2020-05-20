السعودية – اعترف سعود كريري، النجم السابق للاتحاد والهلال، ومدير عام إدارة الكرة الحالي بالأخير، أنَّ تاريخه ومجده الكروي مع الأول، وأنًّه لم يقلل أو يسيء له أبدًا.

وقال كريري في تصريحات لبرنامج “عن بُعد” عبر قناة “روتانا خليجية”: “أتعامل مع كرة القدم باحترافية. أي مكان أعمل فيه سأخلص له وأضحي بوقتي وجهدي. ملتزم بعقدي مع الهلال وأتقبل كل القرارات بصدر رحب، وليست لديَّ مشكلة”.

وأضاف:” لم أقلل من نادي الاتحاد وكيانه الكبير، فالمجد وبطولاتي وتاريخي الكروي كله حققته معه، وحصدت معه بطولتين آسيويتين مرتين متتاليتين لا أحد يحلم بهما، وخسرت معه نسخة آسيوية آخرى”.

وواصل: “لم يكن هناك أي إساءة مني أبدًا للاتحاد أو أي كيان، فله كل التقدير والاحترم والحب والمحبة في كل وقت، وتم فهم حديثي بشكل خاطئ”.

وأوضح: “تحدثت فقط عن الانضباطية والاحترافية الكاملة التي وجدتها بالهلال وبيئته التي تساعد على النجاح، ولم أشاهدها من قبل وتمنيت مشاهدتها بالقادسية، وأنا بالبراعم، وأغلب من علقوا على الموضوع، لم يشاهدوا المقطع كاملاً، ولا يدرون عن البث”.

وتابع: “تحدثت مع مناف أبوشقير الذي كان قائدًا ونجمًا بالاتحاد وواحدًا من أبنائه بالبث المباشر على إنستجرام، وإذا قللت أو أسأت للاتحاد، فهو لن يسكت وسيدافع عن ناديه باستماتة، ومستحيل أني أوجه إساءة للاتحاد أو أي كيان، وأعتذر للاتحاديين إذا شعروا بأنني قد بدر مني شيء أغضبهم وحقهم على رأسي”.

وأشار: “النصر قدم لي عرضًا أعلى مما قدمه الهلال بعد انتهاء عقدي مع الاتحاد، لكن التزمت مع رجال الهلال بكلمتي، وقررت اللعب له، وكان من المستحيل أن أعود في كلمتي ولو كان العرض 200 مليون ريال، وأقدر وأكن كل احترام للنصر وجماهيره”.

وختم: “أنا عاشق لأهازيج الاتحاديين التي تولع (تشعل) الملعب، و(القوة الزرقاء) أحد أسباب النجاحات الكبيرة التي حققها الهلال هذا الموسم”.

وكالات