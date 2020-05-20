كوريا ج – أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية تسجيل 32 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، تأثرا من انتشار العدوى في مستشفى عام وملاه ليلية وسط العاصمة سيئول.

وصرح المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، بأن عدد المرضى بكورونا ارتفع بـ32 ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11110، في حين بقيت حصيلة الوفيات جراء الفيروس دون تغيير عند 263.

ومن بين الـ32 حالة جديدة، جاءت 24 حالة من انتقال العدوى داخليا، وكانت الحالات الـ8 المتبقية تعود لوافدين.

وانتشرت العدوى بفيروس كورونا المستجد مرة أخرى متأثرة بإصابة ممرضات في مستشفى عام كبير في سيئول، بعد سلسلة من حالات الإصابة الناجمة عن الملاهي الليلية في حي إيتوان وسط سيئول.

وتراقب السلطات الصحية والتعليمية بعناية تطورات كورونا الأخيرة في البلاد بعد زيادة حالات الإصابة في اليوم الذي استؤنفت فيه الدراسة لتلاميذ في المرحلة النهائية من المدارس الثانوية.

المصدر: يونهاب