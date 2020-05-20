ليبيا – أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أن البرلمان تلقى توضيحا رسميا من تونس بشأن الطائرة التركية التي حطت مؤخرا بتونس وأثارت جدلا واسعا بسبب شحنتها التي قيل إنها تحمل مساعدات إنسانية لليبيا.

العقوري وفي تصريح لموقع “إرم نيوز”الإماراتي أمس الثلاثاء قال إنه تلقى اتصالا من مصدر مسؤول في وزارة الخارجية التونسية نفى فيه ما تم ترويجه حول نقل الطائرة التركية لشحنة من الأسلحة سيتم تقديمها لحكومة فائز السراج،مؤكدا أن ما نقلته هذه الطائرة مساعدات إنسانية وطبية موجهة لليبيا.

وأضاف أن المسؤول التونسي أكد خلال الاتصال على احترام تونس لسيادة وأمن ليبيا وحرصها على وحدة التراب الليبي وعدم التفريق بين الليبيين.

وأعرب العقوري عن تقديره لاتصال وزارة الخارجية التونسية وتقديم التوضيح حول ملابسات نزول الطائرة التركية بتونس وجدد الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتابع أن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى المطارات الليبية مهما كان مصدرها،مشيرا إلى أن هذه المساعدات يجب أن تكون لكل الليبيين.

رئيس لجنة الخارجية قال إن المساعدات الإنسانية يجب أن يتم تسليمها إلى المنظمات الدولية والليبية العاملة في الإغاثة الإنسانية بما يضمن وصولها إلى كل مناطق ليبيا.