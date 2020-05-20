انجلترا – أفاد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، بأن مانشستر يونايتد حدد ثمن بيع نجمه الفرنسي بول بوجبا لريال مدريد ويوفنتوس، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويمتد عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم المقبل، مع إمكانية التمديد لعام إضافي، حال اتفاق الطرفين.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية، فإن أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، لا يزال متمسكًا بإمكانية تمديد عقد بول بوجبا لموسم آخر، لكن إذا لم يتم التوصل لاتفاق، سيتم عرضه للبيع هذا الصيف، لتجنب رحيله مجانًا.

وقد حدد مانشستر يونايتد 65 مليون يورو لبيع بوجبا هذا الصيف، سواء كان لريال مدريد أو ليوفنتوس، حيث يسعى كلاهما لضم اللاعب.

ويبقى أن نرى ما إذا كان الناديان سيكونان على استعداد لدفع هذا المبلغ، في ظل الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا أم لا.