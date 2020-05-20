مصر تقدم ضمانات قروض بأكثر من 6 مليارات دولار لمساعدة الشركات

مصر تقدم ضمانات قروض بأكثر من 6 مليارات دولار لمساعدة الشركات

مصر – أعلن البنك المركزي المصري أنه سيقدم 100 مليار جنيه مصري (6.36 مليار دولار) كضمانات قروض للبنوك لتشجيع إقراض الشركات خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القرار يأتي في وقت تتنامي فيه مخاطر الأعمال، لاسيما فيما يتعلق بالشركات والتمويل.

وتحمل القروض فائدة 8%، وهو ما يقل عن سعر الاقراض الرئيسي للبنك المركزي البالغ 10.25%.

وأضر فيروس كورونا بالاقتصاد المصري، وبخاصة مع توقف السياحة بشكل شبه تام، حيث يشكل القطاع 5% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن إغلاق المطاعم والمقاهي منذ مارس الماضي.

المصدر: “رويترز”