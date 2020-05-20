ليبيا – قال عضو الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق، إن حكومتهم تسعى لخلق تكتلات مع حلفاء دوليين جدد.



معيتيق قال في كلمة نقلتها قناة “فبراير” وتابعتها صحييفة المرصد بأنهم يبحثون عن خلق تكتلات دولية مع دول حليفة (لم يسمها) من أجل وضع ليبيا في أقصى استفادة يمكن تحصيلها.

وتابع: “ليس لدى ليبيا علاقات دبلوماسية أو سياسية حقيقية مع الدول المتهمة بدعم من وصفهم بـ”ميليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية).

وأضاف معيتيق: “هناك ملفات واضحة وأسلحة موثقة مستوردة من بعض الدول (لم يسمها)، بعضها حاضر بقوة في المجتمع الدولي وفي اتفاق برلين”.

وأكد عضو الرئاسي عن مصراتة، أن حكومتهم لديها من الوثائق والأدلة ما يدين تلك الدول على أنها أمدت “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) بالأسلحة، ما يدمر ما تم الاتفاق عليه في برلين حسب تعبيره.