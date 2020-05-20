كوريا ج – أعلن مسؤولون في رابطة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم، أن نادي “إف سي سيئول”، المتهم بوضع دمى جنسية في مقاعد مدرجات ملعبه سيواجه إجراءات تأديبية هذا الأسبوع.

وكان النادي قدم اعتذاره الاثنين، عن التسبب في “قلق بالغ” مؤكدا أن الدمى التي تم استخدامها في المدرجات خلال المباراة ضد غوانغجو بسبب غياب المشجعين المحرومين من دخول الملاعب من جراء الأزمة الناشئة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد “لا علاقة لها بالدمى الجنسية”.

وتم توزيع عشرات الدمى المصنوعة من السيليكون، التي ترتدي قمصانا أو تحمل لافتات عليها شعار لشركة متخصصة ببيع الدمى الجنسية.

وقالت الرابطة إن لجنتها التأديبية ستستعرض ما إذا كان استخدام الدمى ينتهك قواعد الرابطة الخاصة بترويج المواد الإباحية.

وكانت معظم تلك الدمى تمثل الإناث مع وجود عدد قليل يمثل الذكور.

كما سيناقش المسؤولون ما إذا كان الحادث قد أضر بسمعة الرابطة ونزاهتها.

ويمكن أن يؤدي انتهاك هذه القواعد إلى خصم 5 نقاط من فريق إف سي سيئول في الدوري، أو غرامة تزيد عن خمسة ملايين وون (4 آلاف دولار أمريكي).

وأشارت تقارير صحفية إلى أن موزع الدمى، حاول التقرب من الرابطة من أجل تقديم منتجاته لوضعها في المدرجات الفارغة، وقدم نفسه عن طريق إف سي سيئول، ويدرس النادي اتخاذ إجراءات قانونية ضد مقدم الدمى.

وكان موسم الدوري الكوري الجنوبي الجديد انطلق في الثامن من مايو الجاري، بعد تأجيله لأكثر من شهرين بسبب فيروس “كوفيد-19″، ولكن خلف أبواب موصدة، ما دفع الفرق إلى استخدام تماثيل مصورة تمثل المشجعين مصنوعة من الورق المقوى ولافتات ولوحات لملء مقاعد المدرجات، بالإضافة إلى بث أصوات مسجلة للهتافات عبر مكبرات الصوت.

المصدر: ” أ ف ب”