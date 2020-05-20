الصين – قام أحد المقاتلين الهواة بالفنون القتالية المختلطة MMA البالغ 49 عاما بإسقاط منافسه الكبير في السن والمدرب برياضة “تاي تشي” الصينية خلال 30 ثانية.

وسبق للمخضرم، تايجي غوان، البالغ 69 عاما وحامل درجة “الماستر” برياضة “تاي تشي”، وهي رياضة معروفة في الصين كفن عسكري دفاعي صيني قديم مشابه لملاكمة الظل Shadow Boxing، أن قام بتحدي بطل UFC ويلي تشانغ، الذي يبلغ من العمر 30 عاما فقط.

لكن الرجل العجوز لم ينجح في إنهاء نزال ضد خصم أخف.

حيث قام المدرب السابق والمقاتل الشاب الهاوي، وانغ تشينغمينغ، بإسقاط خصمه، تايجي غوان، الأكبر سنا ثلاث مرات، لكن ضربته الأخيرة كانت القاضية بعد أن وجه لكمة على رأس المقاتل الجد أسقطته أرضا وأفقدته الوعي.

المصدر: eurosport