طوكيو – اكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، إنه من غير الوارد تأجيل موعد أولمبياد طوكيو مجددا، بعد أغسطس/ آب 2021.

وأضاف خلال حديثه لتلفزيون “BBC Sport” البريطاني، الخميس، أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أكد لهم عدم وجود خطة بديلة لأولمبياد طوكيو، بعد أن تم تأجيلها سابقا إلى العام المقبل بسبب وباء كورونا.

وأوضح باخ، أنه لا يمكن للاتحادات الرياضية حول العالم، تغيير تقويم أعمالها بشكل مستمر، ومن غير المعقول ترك الرياضيين أمام مجهول.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى العام المقبل، بسبب تفشي كورونا.

الأناضول