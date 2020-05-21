فرنسا – افاد مسؤول بقصر الإليزيه إن الرئيس إيمانويل ماكرون، مستعد للسفر إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماع مباشر مع زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى إذا سمحت الظروف طبقا لوضع وباء كورونا.

وأضاف المسؤول في أعقاب اتصال هاتفي جمع الرئيس الفرنسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب: “هو مستعد، بل إنه راغب في الذهاب إلى هناك لكن في هذا الإطار إذا سمحت الظروف الصحية بذلك”.

وكان من المقرر أن يستضيف الرئيس ترامب، الذي ترأس بلاده مجموعة الدول السبع هذا العام، قمة العام الحالي بالمنتجع الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند في يونيو.

وقال ترامب يوم الأربعاء إنه قد يستضيف قمة مجموعة الدول السبع في واشنطن أو كامب ديفيد بعد أن ألغى في وقت سابق الاجتماع وسط تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال ترامب في تغريدة على “تويتر”: “أدرس تغيير ترتيبات قمة مجموعة السبع، لتكون في الموعد ذاته أو موعد قريب في واشنطن العاصمة في منتجع كامب ديفيد الأسطوري”.

وأضاف: “الأعضاء الآخرون بدأوا كذلك العودة للحياة الطبيعية، ستكون إشارة عظيمة للجميع- العودة للحياة الطبيعية!”.

المصدر: وكالات