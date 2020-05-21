روسيا – اكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن الحكومة ستخصص 25 مليار روبل (نحو 360 مليون دولار) لدعم صناعة السيارات في البلاد، على أن توجه 5 مليارات روبل منها لشراء سيارات إسعاف.

وأضاف ميشوستن، في اجتماع حكومي جرى اليوم الخميس: “نواصل أيضا دعم الصناعات والمؤسسات المتضررة من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد. ووفقا لتكليف الرئيس الروسي، سنخصص 25 مليار روبل لدعم صناعة السيارات في البلاد، منها 5 مليارات روبل سيتم إنفاقها على شراء سيارات الإسعاف”.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه الأموال ستستخدم أيضا لتمويل قروض السيارات بشروط تسهيلية.

(الدولار = 71 روبلا)

المصدر: “تاس”