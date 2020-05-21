انجلترا – آلام الظهر هي حالة شائعة تؤثر على معظم الناس في مرحلة ما من حياتهم. ولكن يمكنك تقليل خطر الإصابة بها عن طريق مشروب شائع، كما يزعم الخبراء.

ويمكن أن يكون سبب آلام الظهر النوم في وضع خاطئ، أو سيئ، أو حتى من خلال إصابة طفيفة.

وفي معظم الحالات، لا يعد ألم الظهر أمرا يدعو إلى القلق، وسوف يتحسن من تلقاء نفسه في غضون أسابيع أو أشهر قليلة.

ووفقا لجراح العظام دكتور برانكو بربا، فإن أحد أسهل الطرق للحد من فرص حدوث ألم الظهر هو شرب الشاي الأخضر.

ويحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة المفيدة أكثر من الشاي الأسود العادي.

وتعمل مضادات الأكسدة هذه على حماية الجسم من الأمراض الضارة، بينما تساعد أيضا في تقليل الالتهاب، الذي يعد سببا رئيسيا لآلام أسفل الظهر لدى بعض المرضى.

وقال بربا: “يمكننا غالبا المساعدة عن طريق الأساليب الجراحية، ولكن هناك أيضا طرق أخرى لتقليل الالتهاب ومكافحة الآلام المزمنة، على سبيل المثال، قد يفاجئك أن تعلم أن من بينها تقليل تناول الأطعمة الالتهابية”.

وأضاف: “يمكن أن يؤدي تناول هذه الأطعمة إلى جعل ألم ظهرك أسوأ، ولكن لحسن الحظ هناك أيضا بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على الشعور بتحسن”.

وأشار: “إذا كنت بحاجة إلى الكافيين في الصباح، فاختر الشاي الأخضر من حين لآخر، حيث أنه بالإضافة إلى الفوائد الصحية الأخرى التي يقدمها، يمكن أن يكون جزءا مهما من النظام الغذائي المضاد للالتهابات”.

كما يُزعم أن الشاي الأخضر يعزز خطط النظام الغذائي لفقدان الوزن، الذي يمكن بدوره أن يساعد أيضا على الحماية من آلام الظهر.

وأضاف معهد صحة العمود الفقري أن أحد أفضل الطرق لتقليل خطر الإصابة بألم أسفل الظهر هو تجنب تناول الكثير من الطعام دفعة واحدة.

المصدر: إكسبرس