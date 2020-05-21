مصر – وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نصيحة للمواطنين لمواجهة فيروس كورونا وزيادة المناعة خلال هذه الفترة الحرجة، مشيرا إلى أن الرياضة والتغذية السليمة هي الحل.

وأضاف الرئيس المصري خلال افتتاح “مشروع بشاير الخير 3” في الإسكندرية أن وعي المواطنين سيساعدنا على السير في المسار الصحي والتصدي لانتشار فيروس كورونا في مصر متابعا: “من فضلكم حاولنا أن لا نثير خوفكم من بداية الأزمة وأن نجعل الموضوع في حضن وزارة الصحة، والأطقم الطبية هم من يتحملون الضغط والوضع كله، ونقلنا الموضوع برفق لكي لا نثير الفزع”.

ونصح الرئيس المصري الشعب بممارسة الرياضة والتغذية السليمة، والتي تعد من أهم عوامل زيادة المناعة في مواجهة كورونا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية