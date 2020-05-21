ليبيا – قال القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم عملية “بركان الغضب” التابع للرئاسي مصطفى المجعي إن غرفة عمليات الوفاق العسكرية استكملت خطة عملية تحرير ترهونة وهي جاهزة.

المجعي وفي تصريح لوكالة “الأناضول” التركية أمس الأربعاء أضاف:” الجيش يواصل تقدمه نحو الأصابعة لتحريرها من مليشيا حفتر و الاشتباكات عنيفة جدا”.

وأوضح المجعي أن أهمية ما وصفه بـ” تحرير ” الأصابعة هو زيادة الحصار على مدينة ترهونة لأنها محطة مهمة لقطع طريق الإمدادات العسكرية لما وصفها بـ”مليشيا حفتر” (القوات المسلحة الليبية) جنوب طرابلس.

واختتم حديثه بالاشارة ‘لى أن ما وصفه بـ” سلاحح الجو ” (الطيران المسير التركي) بدأ بالفعل فجر اليوم باستهداف الدفاعات الجوية في ترهونة بعد إتمام عملية رصد أماكنها وأن الهجوم البري على المدينة سيكون قريبا جدا دون ذكر موعد محدد”.