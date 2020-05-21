ليبيا – قام وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد عيسى أمس الأربعاء بوضع حجر الأساس لمركز العلاج الاشعاعي للأورام بمستشفى طرابلس المركزي.

وزارة الصحة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن مركز العلاج الإشعاعي سيوفر خدمات متطورة للعلاج الإشعاعي لمرضى السرطان حيث تشمل خدماته طائفة واسعة من أنواع الأورام.

ونوّهت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي برغم ما تمر به البلد من ظروف اقتصادية وصحية وأمنية وتوقف العلاج في الخارج بسبب جائحة الكورونا لنثبت بأن قطاع الصحة في ليبيا قادر على التعافي والتطور والوصول إلى ما يطمح إليه المواطن الليبي.

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