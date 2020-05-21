إسرائيل – تبدأ يوم الأحد 24 مايو، أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد وذلك أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في شارع صلاح الدين بالقدس الشرقية المحتلة.

وتنطلق الأحد المقبل، المحاكمة بقراءة لائحة الاتهامات التي قدمها المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت بعد تحقيقات واسعة أجرتها الشرطة خلال الأعوام الأخيرة.

وكانت المحكمة ردت الأربعاء، طلب وكلاء دفاع عن نتنياهو بإعفائه من حضور أولى جلسات محاكمته يوم الأحد المقبل، التي يواجه فيها اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وقال قضاة المحكمة الإسرائيلية في ردهم طلب وكلاء الدفاع عن نتنياهو: “إن نتنياهو قرأ وفهم مضمون لائحة الاتهام.. وعليه يجب أن يحضر الجلسة ليؤكد أقواله”.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية رفضت في وقت سابق طلب نتنياهو عدم الحضور شخصيا إلى قاعة المحكمة.

وبقرار المحكمة المركزية الإسرائيلية، تكون قد تبنت موقف النيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت بإلزام نتنياهو حضور جلسة المحاكمة.

وفي أكتوبر 2019، استمع مكتب النائب العام الإسرائيلي إلى رد طاقم الدفاع عن نتنياهو بشأن التهم الموجهة إليه بالفساد.

جدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة أدت اليمين الدستورية، الأحد الماضي، برئاسة بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، بعد اتفاقه على التناوب مع بيني جانتس رئيس حزب “أزرق أبيض”.

وكان من المقرر عقد الحكومة الإسرائيلية الجديدة لاجتماعها الأول يوم الخميس، ولكن تم تأجيله دون إيضاح الأسباب، حسبما نشر موقع “والا” الإسرائيلي.

المصدر: وكالات