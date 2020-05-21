ليبيا – قال الأمين العام لحركة الشعب والنائب في البرلمان زهير المغزاوي إن المكالمة بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي القيادي بجماعة الاخوان المسلمين بتونس تندرج في إقحام الأخبر للبرلمان في سياسة المحاور الإخوانية.

المغزاوي أعتبر في تصريح لموقع “الصباح نيوز”أمس الأربعاء أن الموضوع الليبي موضوع خلافي والموقف الرسمي عبر عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد حيث أكد أنه لا للاقتتال ولا للتدخل الخارجي في ليبيا ونعم للحوار بين مختلف الأطراف الليبية بهدف إخراج ليبيا من منطقة الحروب.

وأفاد المغزاوي أن رئيس البرلمان يقوم بأشياء ليست من اختصاصه فالسياسة الخارجية من اختصاص رئيس الجمهورية ولكن رئيس البرلمان يحاول منذ فترة تجاوز دوره المنصوص عليه في النظام الداخلي للبرلمان وأن يحاذي رئيس الجمهورية ويقحم البرلمان في سياسة المحاور الإخوانية”.

وأكد الأمين العام لحركة الشعب تسجيل استياء كبير في صفوف عدد من الكتل البرلمانية من تصرفات راشد الغنوشي واستعماله رئاسة البرلمان لممارسة أجنداته الإخوانية.