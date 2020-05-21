ليبيا – أكد عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري أن ‏ليبيا لن تسقط تحت أقدام العدوان العثماني من جديد ولن تركع ولو تخلى عنها الجميع.

بكري وفي سلسة تغريدات له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” أمس الأربعاء أضاف:” أن المشير خليفة حفتر والجيش الوطني الليبي وخلفه القبائل الأصيلة وقوى المجتمع الليبي ستسحق الخونة وأسيادهم إذ أن ‏الليبيون لم ينسوا مقولة شيخ المجاهدين عمر المختار ( نحن لانستسلم، ننتصر أو نموت )”.

وأكمل عضو مجلس النواب المصري :”ترهونه صامدة وستصمد رغم الصواريخ التي تنهمر من البوارج التركية،الجامعة العربية ماتت وشبعت موتا،أين الأمم المتحدة أليس من يضربون بالصواريخ في ترهونه هم مدنيون ؟!”.