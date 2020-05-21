روسيا – دحض نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ما نشرته بعض وسائل الإعلام، عن مبادرة روسية مزعومة تقترح عقد قمة أمريكية – فلسطينية في جنيف، ووصفه “بالهراء التام”.

وقال بوغدانوف، الذي يشغل أيضا منصب الموفد الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا: “عن أية قمة؟ وأي جنيف؟، هذا هراء كامل”.

وأضاف الدبلوماسي الروسي، معلقا على خبر حول ذلك نشرته Axios: “لقد كتبوا أيضا، أني تحدثت حول الأمر مع افي بيركوفيتس (المبعوث الخاص للبيت الأبيض حول تسوية الشرق الاوسط) ومع بعض ضباط الأمن القومي”.

وشدد بوغدانوف، على أن موسكو ترى أنه من المستحيل الترويج “لصفقة القرن” الأمريكية بشأن التسوية في الشرق الأوسط.

وقال بوغدانوف، معلقا على الحديث الذي تم مؤخرا بينه وبين بيركوفيتس: “اتصل بي وبدأ في الحديث عن ضرورة الترويج لـ “صفقة القرن”. قلت له إن هذا مستحيل. لأنك تعرف موقف الفلسطينيين وموقف كل العرب وجامعة الدول العربية. وأشرت إلى ضرورة جمع اللجنة الرباعية للشرق الأوسط لمناقشة الوضع ومعرفة كيفية الخروج منه”.

المصدر: نوفوستي