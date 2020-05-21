ليبيا – صرح الناطق باسم خارجية الوفاق محمد القبلاوي أن حكومتهم قد أعلنت مسبقا رفضها لدعوات وقف إطلاق النار الحالية لأنها بحسب زعمه محاولة لإنقاذ قائد الجيش المشير خليفة حفتر من الهزائم المتلاحقة.

القبلاوي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأربعاء حول موقف الحكومة الروسية ودعوتها المستمرة لوقف الأعمال العدائية بجانب دعوة الهدنة التي سبق ووجها المشير خليفة حفتر قال:” حكومة الوفاق قد أعلنت موقفها من الهدنة ورفضها التام لعلمها التان بأنها نحاولة لكسب الوقت وإنقاذ حفتر وميليشياته من الهزائم المتلاحقة” حسب تعبيره.

وأوضح القبلاوي في ختام حديثه أن الهدف حاليًا هو “تحرير” كامل المدن الليبية من الاستبداد وسيطرة ما وصفها بـ”ميلشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) ومن ثم العودة للعملية السياسية مع النخب والمثقفين والسياسيين الذين سيرتضيهم الشارع البرقاوي لتقديم مشروع سياسي يرضى به الجميع لنذهب سوياً إلى انتخابات تنهي كافة الأجسام الانتقالية.