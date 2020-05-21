السعودية – كشف مصدران لوكالة “رويترز”، اليوم الخميس، عن تحول في خطط الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “بحري”، ذراع الشحن التابع لعملاق النفط “أرامكو”، بشأن ناقلات الغاز المسال.

وقال المصدران إن “بحري” علقت خططها لاستئجار ما يصل إلى 12 ناقلة للغاز الطبيعي المسال اعتبارا من 2025.

وجاء ذلك بعد إرجاء قرار بشأن المضي قدما في مشروع كبير لتصدير الغاز المسال في ولاية تكساس بالولايات المتحدة.

وكانت “بحري” قد أبدت نهاية العام الماضي اهتماما باستئجار ما يصل إلى 12 سفينة اعتبارا من 2025 لأول دخول لها في قطاع الغاز الطبيعي المسال.

وجاء إبداء الاهتمام في إطار توسع “أرامكو” في تجارة الغاز المسال، ودراسة توسيع استثماراتها في الغاز المسال.

وفي مايو الماضي، وقعت “أرامكو” اتفاقا مدته 20 عاما لشراء الغاز المسال من مرفأ تصدير لم يدخل الخدمة بعد في ميناء آرثر بتكساس، تعمل شركة “سيمبرا إنرغي” الأمريكية على إنشائه. واتفقت على شراء 25% في المرحلة الأولى من المشروع، الذي تقدر تكلفته بمليارات الدولارات.

المصدر: “رويترز”