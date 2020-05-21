سويسرا – أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أنه يتفق مع موقف السلطات اليابانية بأن أولمبياد طوكيو الذي تأجل إلى صيف 2021 سيلغى في حال عدم التمكن من إقامته في موعده الجديد.

وفي مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” نشرت ليل الأربعاء الخميس على موقعها الإلكتروني، قال باخ: “بصراحة، أنا أتفهم هذا الموقف (…) لا يمكن أن توظف ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف شخص في اللجنة المنظمة إلى الأبد”.

وأضاف: “لا يمكن تغيير روزنامة الرياضة العالمية لكل الاتحادات الدولية البارزة كل عام ولا تستطيع إبقاء الرياضيين في حالة من عدم اليقين، وبالتالي أنا أتفهم موقف شركائنا اليابانيين في هذا الشأن”.

وعن مدى ثقته بإمكانية إقامة دورة الألعاب في صيف العام المقبل، أجاب: “يتعين علينا أن نستعد لسيناريوهات مختلفة، هناك تصميم كبير لإقامة الألعاب في يوليو من العام المقبل”، علما أن الدورة ستحتفظ باسمها كما هو مقرر “طوكيو 2020”.

واستبعد رئيس اللجنة الدولية إقامة دورة الألعاب خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين، في حال استمرار فرض قيود التباعد الاجتماعي بسبب “كوفيد-19” حتى الموعد الجديد للأولمبياد.

وفي أبريل، أقر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بأنه سيكون “من الصعب” إقامة الأولمبياد في صيف 2021، في حال عدم السيطرة على تفشي فيروس “كوفيد-19”.

وكان تأجيل الأولمبياد خطوة غير مسبوقة خارج زمن الحرب، وذلك منذ انطلاق دورة الألعاب في صيغتها الحديثة عام 1896.

وأعلنت اللجنة الأولمبية والحكومة اليابانية في مارس، تأجيل دورة الألعاب الأولمبية إلى صيف العام المقبل بسبب تبعات فيروس كورونا، وإثر ضغوط كبيرة من رياضيين واتحادات كبرى. وحدد الموعد الجديد للدورة بين 23 يوليو والثامن من أغسطس 2021.

المصدر: eurosport.ru