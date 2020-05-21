ليبيا – قال القائد الميداني في صفوف مسلحي الوفاق أحمد الحداد القيادي بمدينة مصراتة إن الهدف القادم لمسلحيهم هو تحرير منطقة الهلال النفطي والتمركز فيها بمساعدة الحلفاء الأتراك.

الحداد وفي تصريح لوكالة “نوفا” الإيطالية أمس الأربعاء أضاف أن مسلحي الوفاق شكلوا غرفة عمليات لـ”تحرير” الهلال النفطي شرق ليبيا حيث تلقى أعضاء الغرفة تدريبات متقدمة بمساعدة الحلفاء الأتراك لإدارة العمليات القتالية ومهام السيطرة والمحافظة على المواقع والمنشآت النفطية وتأمينها.

وأشار العسكري القيادي بمدينة مصراتة إلى أن الوقت قد حان لإعادة انتاج وتصدير النفط الليبي، لافتاً إلى أن الدول التي دعمت مسلحي الوفاق ستكون لها الأولوية في الاستفادة من الموارد الاقتصادية الليبية.