الولايات المتحدة – أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية التي تعتبر مرجعا في تتبع انتشار جائحة فيروس كورونا، بأن حصيلة المصابين في العالم بلغت 4 ملايين و999981 شخصا بزيادة 99,5 ألف عن اليوم السابق.

وحسب الجامعة، فإن إجمالي الوفيات بالفيروس وصل إلى أكثر من 328 ألفا، فيما اقترب مجموع المتعافين من مليون و900 ألف شخص.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة قائمة الدول الأكثر تضررا بالوباء مع نحو مليون و551853 إصابة، وأكثر من 93439 حالة وفاة.

وتأتي روسيا في المركز الثاني من حيث الإصابات بـ308705 حالة، إلا أن حصيلة الوفيات في البلاد تتميز بنسبة منخفضة مقارنة مع الدول المتضررة الأخرى، حيث تم رصد 2972 حالة.

بينما تأتي البرازيل ثالثة من حيث عدد الإصابات بـ291579 حالة، والسادسة من حيث عدد الوفيات بـ18859 حالة.

المصدر: RT