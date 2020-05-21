الخارجية الروسية قالت في بيان لها اليوم الخميس وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية : “استكمالاً للمحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم 18 مايو من هذا العام تم إجراء تبادل شامل للآراء حول الوضع الحالي في ليبيا”.

وأكد البيان أنه تمت الإشارة إلى أهمية التوقف الفوري للأعمال القتالية واستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة بمشاركة إلزامية من الأطراف الليبية لحل الأزمة على أساس قرارات مؤتمر برلين التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي.