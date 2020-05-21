ليبيا – قال وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري اللواء صلاح شوقي عقيل إن ليبيا تمثل أحد أهم محاور دائرة الأمن القومي المصري وما يحدث في الأراضي الليبية تؤثر تداعياته بشكل كبير على أمن واستقرار مصر لذا تكتسب ليبيا أهمية كبيرة من الجانب المصري ، فضلًا عما يجمع مصر مع جارتها الغربية من علاقات تاريخية وحدود مشتركة.

عقيل وفي بيان له أمس الأربعاء نشرته صحيفة “الدستور” المصرية أكد أن مصر منذ اندلاع الأحداث في ليبيا لا تدخر جهدًا لمساعدة الليبيين على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز هذه المرحلة من تاريخهم وجمعت الفرقاء الليبيين بالقاهرة في محاولة إعادة التلاحم فيما بينهم وتضافر جهودهم مع مصر وجميع الدول المحبة للسلام والمحبة لليبيا.

وأرجع وكيل خارجية البرلمان حالة عدم الاستقرار التي تشهدها ليبيا إلى محاولات بعض الدول التدخل في الشأن الليبي وتنفيذ أجنداتها ودعم الجماعات والعناصر الإرهابية بالمال والسلاح.

وشدد على أن مصر تؤكد دومًا الالتزام بالحل السياسي كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة،وتحقيق المصالحة بين مختلف أطياف الشعب الليبي ورفض التدخل الخارجي لتسوية الأزمة وضرورة الحفاظ على كيان ووحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية،وأهمية أن يكون الحل “ليبي – ليبي” بعيدًا عن أي حلول مفروضة من الخارج.