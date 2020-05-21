ألمانيا – اكدت شركة لوفتهانزا للطيران، إنها قريبة من توقيع اتفاق إنقاذ مالي مع الحكومة الألمانية بقيمة 9 مليارات يورو (9.9 مليارات دولار)، بعد تضررها بشدة من قيود التنقل الجوي حوال العالم بسبب كورونا.

وبموجب خطة الإنقاذ المؤلفة من 3 مليارات يورو (3.3 مليارات دولار) على شكل قرض من إجمالي قيمة الإنقاذ، تحصل الحكومة الألمانية على ما نسبته 20 بالمئة من شركة الطيران.

وتضررت لوفتهانزا بشدة من تعليق حركة النقل في معظم الاقتصادات العالمية، وهو حال كافة شركات الطيران حول العالم، التي تتجه لتسجيل خسائر مالية متفاوتة خلال الربعين الأول والثاني من 2020 على الأقل.

وقالت الشركة في بيان الخميس، إنها ستدعو إلى جمعية عامة استثنائية، تهدف لنيل موافقة على خطة الإنقاذ المالي، التي ستخفض حصص المساهمين الحاليين لصالح الحكومة.

ومنذ أسابيع، يطالب أعضاء في حزب المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل (الحزب المسيحي الديمقراطي)، بعدم التدخل كثيرا في مشاكل الشركة المالية، لأنها تحولت إلى كيان خاص منذ 1997.

في المقابل، تطالب أحزاب اليسار في البلاد، بضرورة التدخل في مالية الشركة من خلال خطط دعم وإنقاذ، بهدف عدم فقدان وظائف قائمة لدى لوفتهانزا.

وتشهد شركة الطيران التي يعمل فيها 140 ألف شخص في العالم، أزمة متصاعدة مع توقف 700 من طائراتها البالغ عددها 760، عن الطيران، ووضع أكثر من 60 بالمئة من العاملين فيها بالبطالة الجزئية.

الأناضول