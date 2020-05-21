ليبيا – قال القيادي بالجيش الوطني محمد الفاخري إن وحدات الجيش التي تسيطر على مطار طرابلس العالمي وأغلب طريق المطار المؤدية إلى قلب طرابلس لا زالت تحافظ على مواقعها.

الفاخري وفي تصريح لوكالة “نوفا” الإيطالية أمس الأربعاء أضاف:” مليشيات حكومة الوفاق رفضت الهدنة الإنسانية التي أعلنها الجيش لتجنب إراقة الدماء في نهاية شهر رمضان بمناسبة حلول عيد الفطر”، مشيرا إلى أن مسلحي الوفاق استهدفوا الأحياء المدنية في عين زارة وشمالي ترهونة بقذائف مدفعية مدعومة بطيران تركي مسير في الجو ومرتزقة سوريين على الأرض.

ولفت الفاخري إلى ان الإرهابيين والميليشيات والمرتزقة المتحالفين مؤقتا مع حكومة فائز السراج كثفوا خلال هذه الفترة قصف الأحياء السكنية والمنشآت الطبية والسيارات التي تنقل المستلزمات الإنسانية.