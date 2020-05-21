أبوظبي – تقدمت وزيرة الثقافة الروسية، أولغا ليوبيموفا، باقتراح إقامة مهرجان “أيام الإرميتاج في أبو ظبي” عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وطرحت تلك المبادرة في إطار اجتماع أونلاين الذي عقدته مع وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة نورة بنت محمد الكعبي.





وجاء على موقع وزارة الثقافة الروسية أن المشروع المذكور يقضي بإقامة معرض التحف الثمينة التي يمتلكها متحف الإرميتاج في دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك عقد لقاءات واجتماعات بين العاملين في قطاع التراث الوطني والمتاحف والمرممين والمؤرخين وعلماء الآثار، فضلا عن إلقاء محاضرات وعرض أفلام السينما التنويرية.

وأشارت وزارة الثقافة الروسية إلى أن الغاية من المشروع هي إطلاع الجمهور والمحترفين الإماراتيين في مجال التراث الوطني على إنجازات متحف الإرميتاج بصفته أكبر المتاحف الفنية في روسيا.

وجاء في بيان نشرته وزارة الثقافة الروسية أن وزيرة الثقافة الإماراتية أيدت من جانبها تلك المبادرة وأعربت عن استعدادها لبحث تفاصيلها بعد تطبيع الأوضاع المتعلقة بوباء فيروس كورونا.

وقالت ليوبيموفا أثناء عقد اجتماع أونلاين إن وزارة الثقافة الروسية بصدد إعداد مشروع لمذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون بين وزارتي الثقافة الروسية والإماراتية. وسترسل تلك المذكرة إلى الوزارة الإماراتية بعد التنسيق فيها مع وزارة الخارجية الروسية.

وأطلعت وزيرة الثقافة الروسية نظيرتها الإماراتية على محتويات بوابة ” الثقافة. إر إف” الإلكترونية الروسية التي تتيح فرصة لمستخدمي الإنترنت لمشاهدة الأفلام والمسرحيات والحفلات الموسيقية المسجلة ومطالعة الكتب واستماع المحاضرات وما إلى ذلك. وقالت إن أكثر من 400 ألف مستخدم في روسيا وخارجها يزورون البوابة كل يوم.

المصدر: تاس