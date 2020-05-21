ليبيا – قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن الموازين في ليبيا تغيرت إلى حد كبير لصالح لحكومة الوفاق عقب بدء التعاون مع قوات بلاده في مختلف المجالات.

أكار وخلال مشاركته احتفال أقامته وزارة الدفاع التركية في أنقرة للتهنئة بعيد الفطر شارك فيه كبار قادة القوات المسلحة التركية،وسط تدابير ضد فيروس كورونا وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية َأضاف أن الموازين في ليبيا تغيرت الى حد كبير عقب بدء التعاون في التدريب والخدمات الاستشارية من قبل عناصر القوات المسلحة التركية”.

وأشار إلى مواصلة أنشطة التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية في ليبيا، زاعمأً أن حكومة الوفاق حققت نجاحا كبيرا في الحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها.

وادعى وزير الدفاع التركي أن جميع أنشطة تركيا في ليبيا معترف بها من قبل الأمم المتحدة و رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.