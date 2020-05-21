ليبيا – أفادت وزارة الصحة بالحكومة الليبية وصول رحلتين من مصر وتونس لمواطنين عالقين بالخارج عبر منفذ مطار بنينا الدولي

فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للغرفة المركزية بالخدمات الصحية – بنغازي قالمت بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة بتنفيذ الإجراءات الصحية المتعلقة بالرصد والتقصي وكذلك إجراءات الحجر الصحي الخاصة بالمواطنين وذلك بعد استيفاء إجراءاتهم من مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمطار.

وأشارت إلى أنه تم تسكينهم بالمواقع المخصصة للحجر وقام الأطباء التابعين للغرفة بإحالة الحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية صحية متقدمة لمركز بنغازي الطبي ومتابعة باقي الحالات المرضية والجرحى عن طريق نقاط المراقبة الصحية التي تشرف عليها الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي.

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