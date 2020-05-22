ليبيا – التقى امين عام مجلس وزراء الوفاق الطاهر عامر أمس الخميس سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو لبحث أوجه التعاون مع المؤسسات الايطالية ذات العلاقة ولدعم البرنامج الاستشرافي للديوان الخاص باصلاح السياسات العامة والمؤسسات الإدارية والتنفيذية وأرساء النظام الأداري في ليبيا لمرحلة ما بعد جائحة كورونا.

بوتشينو أشاد بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة الوفاق في مكافحتها لجائحة كورونا وبموقفها الداعم لبلاده في مواجهة الجائحة بإيفاد فريق طبي متخصص لمساعدة ايطاليا في مكافحة الفيروس.

واستعرض الأمين العام خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مع السفير الايطالي والوفد المرافق له دور ديوان مجلس الوزراء في برنامج السياسات العامة لحكومة الوفاق وطبيعة عمل الديوان والمؤسسات التابعة له والبرنامج الإستشرافي لإصلاح السياسات العامة استعداداً لما ستفرضه المتغيرات الدولية لما بعد جائحة كورونا والاستفادة من خبرة البلدين في هذا البرنامج.

وتم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في عديد المجالات والعمل على تفعيل الاتفاقيات السابقة وإعتماد برنامج الزيارات المتبادلة بين ديوان مجلس الوزراء والمؤسسات الموازية في ايطاليا للاستفادة خبرتها في هذا المجال.