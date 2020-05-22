إيطاليا – لم تقر اللجنة الإقليمية للتراث الثقافي بإقليم لومبارديا الشمالي بأن لملعب جيوزيبي مياتزا أو كما يعرف “سان سيرو” أي تأثير ثقافي ومن الممكن هدمه لتسمح لأندية ميلانو ببناء ملعب جديد.

وأكدت اللجنة في وثيقة رسمية، تم توقيعها في 13 مايو الجاري ونشرت الخميس، أنه لم تتبق أية مميزات أو خصائص للملعب الأصلي الذي شيد عام 1925 تجعل له أهمية ثقافية للمدينة.

وتدخلت هذه اللجنة بناء على طلب من عمدة ميلانو جوزيبي سالا الذي يعمل جنبا إلى جنب مع ميلان والإنتر على مشروع إنشاء ملعب جديد لهما في نفس المنطقة ومن المفترض أن يكون جاهزا قبل عام 2024.

ويثق كل من الفريقين وبلدية ميلانو في الانتهاء من أعمال بناء الملعب الجديد قبل عام 2024 وأنه سيكون جاهزا لحفل افتتاح دورة الألعاب الشتوية عام 2026 التي ستستضيفها مدينتا ميلانو وكورتينا.

ويعد الملعب الجديد العنصر الأساسي في خطة عقارية أكبر تبلغ تكلفتها 1.2 مليار يورو (1.31 مليار دولار) تتضمن هدم معظم ملعب سان سيرو التاريخي.

ورغم أن موافقة هيئة التراث ليس القرار النهائي لكنه خطوة مهمة نحو تنفيذ الخطة.

المصدر: “وكالات”