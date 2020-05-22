ليبيا – أعلن مكتبُ البرلمان التونسي اليوم الجمعة عقدَ جلسة عامة في الثالث من الشهر المقبل لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وبحسب موقع “العربية .نت” سينظر مكتب البرلمان في لائحة تتعلق بمواقف الغنوشي حول التدخلات في ليبيا .

يُشار إلى أن 4 كتل في البرلمان التونسي قد دعت رئيس المجلس راشد الغنوشي إلى عدم الزج بالبرلمان في لعبة المحاور كما طالبت بمساءلة الغنوشي خلال جلسة عامة على خلفية تهنئته لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج باستعادة قاعدة الوطية العسكرية.

وأكدت الكتل البرلمانية الأربع أن الغنوشي لا يملك الصلاحية القانونية للتعبير عن أي موقفٍ باسم البرلمان.