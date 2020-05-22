الصين – ستقوم الحكومة الصينية بالمزيد من تخفيض الضرائب والرسوم للشركات الصينية هذا العام، بهدف تقليل الأعباء في ظل جائحة كورونا، مع زيادة الدعم المالي للعمليات التجارية المستقرة.

ووفقا لخطة التنمية التي قدمتها الحكومة الصينية اليوم خلال افتتاح جلسة المجلس الوطني لنواب الشعب، فإنه سيتم تخفيف العبء الضريبي ومساهمات الضمان الاجتماعي على الشركات بأكثر من 2.5 تريليون يوان (نحو 352.6 مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ: “في الوقت الحاضر ولبعض الوقت، ستواجه الصين مخاطر وتحديات لم يسبق لها مثيل”، مضيفا “أنه ومع ذلك، لدينا قوة سياسية ومؤسسية فريدة وأساس اقتصادي قوي وإمكانات سوقية هائلة ومئات الملايين من الأشخاص الأذكياء والمجتهدين”.

وعند مقارنة حجم الخفض الذي قدمته الحكومة الصينية فإنه يفوق ميزانيات عربية للعام 2020، فمثلا الميزانية السعودية للعام الجاري تبلغ 1020 مليار ريال (272 مليار دولار)، أما ميزانية الجزائر للعام الجاري قبل التعديلات كانت تبلغ 65 مليار دولار.

وللمقارنة فإن ميزانية الإمارات لـ2020 فتبلغ 61 مليار درهم إماراتي (16.7 مليار دولار)، في حين تبلغ الميزانية المصرية للعام المالي 2019 – 2020 نحو 1.6 تريليون جنيه (حوالي 95 مليار دولار).

المصدر: وكالات