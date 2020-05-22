السودان – أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، استعادة الحكومة عقارات طالها الفساد في العشر سنوات الأخيرة، تقدر قيمتها بحوالي 18 مليون دولار.

وذكر الوزير، أنه تمت كذلك استعادة 17 عقارا، بواسطة لجنة التفكيك من منظمة الدعوة الإسلامية، وأرض وقف الحاجة سكينة ومجمع النور الإسلامي، و13 قطعة أرض من منظمة الدعوة الإسلامية، بجانب 4 قطع من هيئة الدعوة الاسلامية، وفندق أنوار المدنية من جمعية القرآن الكريم.

وقال مفرح إنه تمت استعادة جزء من الأوقاف المعتدى عليها، والتي قدرت قيمتها بأكثر من 641 مليار جنيه سوداني، شملت دكاكين بأجرة المثل.

وأضاف أن التحقيق مستمر في أوضاع أوقاف أخرى، ونوه بأن العقارات التي تم استردادها تشمل قاعة الصداقة وحديقة الحيوانات وفندق السودان الكبير باعتبارها مسجلة كأوقاف منذ عام 1911.

المصدر: راكوبة نيوز