ليبيا – أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا على أنها تشارك قلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن التحشيدات العسكرية حول مدينة ترهونة.

السفارة الأمريكية أوضحت بحسب حسابها الرمسي على موقع “تويتر” بأنه لا يوجد مكان على الإطلاق للهجمات التي تستهدف المدنيين، كعمليات السطو أو الأعمال الإنتقامية.

وإختتمت بيانها قائلةً :” حان الوقت لجميع الأطراف في ليبيا للوقف الفوري للتصعيد والعودة إلى مفاوضات 5+5 التي تقودها الأمم المتحدة”.

يشار إلى أن بيانات البعثة الأممية والسفارة الأمريكية يأتي بعد إنتهاكات واسعة حصلت داخل مدينة الأصابعة عقب دخول مسلحي الوفاق إليها ، حيث أكد شهود عيان من داخل المدينة حدوث أعمال إنتقامية وحرق للمنازل والقبض على العديد من المواطنين بتهمة دعم القوات المسلحة.

هذا وأكد مصدر دبلوماسي مطلع لصحيفة المرصد بأن البعثة الأممية إلى ليبيا قد فتحت تحقيق بشأن الانتهاكات التي حدثت في مدينة الأصابعة ، مضيفاً بأن كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كذلك ستفتح تحقيق منفصل بشأن ما حدث في المدينة بعد دخول مسلحي الوفاق إليها يوم أمس الخميس الموافق 20 مايو.