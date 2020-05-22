ليبيا – علم نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر داخل الفصائل السورية التي تتواجد في ليبيا بأن مشاركة المقاتلين السوريين الموالين لأنقرة في العمليات العسكرية غرب ليبيا أحد أبرز الأسباب بقلب الموازين وترجيح كفة حكومة الوفاق هناك ولا سيما بالسيطرة على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية التي قلبت الموازين بشكل كبير جداً

مصادر المرصد السوري أضافت بأن السوريين هم من يقودون المجموعات القتالية على الجبهات وخاصة الغربية وذلك بعد تلقيهم تدريبات عسكرية في الأراضي التركية قبيل إرسالهم إلى ليبيا.

وعلى صعيد متصل وثق المرصد السوري مزيداً من القتلى في صفوف المرتزقة جراء المعارك الدائرة على محاور عدة داخل الأراضي الليبية وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 311 مقاتل بينهم 18 طفل دون سن الـ 18 كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

وأشار المرصد إلى أن القتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه” ووفقا لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

هذا ورصد المرصد السوري قبل يومين وصول دفعة جديدة تضم مئات المقاتلين من الفصائل السورية الموالية لتركيا إلى ليبيا وبذلك بلغ تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن نحو 9600 مرتزق بينهم مجموعة غير سورية في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3300 مجند.

يشار إلى أن من ضمن المجموع العام للمجندين يوجد نحو 180 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 16 – والـ 18 غالبيتهم من فرقة السلطان مراد جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر