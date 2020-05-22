تونس – سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الثابتة، خلال الأربعة أشهر الأولى من 2020، انخفاضا بنسبة 20% على مستوى الصادرات وبـ22.3% على مستوى الواردات، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من 2019.

جاء ذلك بحسب إحصائيات نشرها معهد الإحصاء التونسي (حكومي)، امس.

ووفق المصدر بلغ حجم المبادلات التجارية التونسية بالأسعار الجارية، خلال الفترة نفسها، ما قيمته 12.5 مليار دينار ما يعادل 4.34 مليار دولار على مستوى الصادرات.

وذلك في حين بلغت قيمة الواردات 17.3 مليار دينار ما يعادل 6 مليار دولار، أي بانخفاض بنسبة 20.6%ة و21.5% على التوالي.

وأشارت الإحصائيات إلى أن المبادلات التجارية التونسية دون احتساب مواد الطاقة سجلت انخفاضا في الأسعار بنسبة 0.8% على مستوى التصدير و ارتفاعا بنسبة 2.5% على مستوى التوريد، في الأربعة أشهر الأولى من العام 2020 مقارنة بالفترة المناظرة من العام 2019.

ويعود انخفاض الصادرات، وفقا للإحصائيات، إلى الانخفاض الذي شهدته أغلب القطاعات مثل النسيج بـ32.9%، وقطاع الصناعات الميكانيكية والإلكترونية بـ25.9%.

في المقابل، شهدت صادرات القطاع الزراعي والصناعات الغذائية ارتفاعا بـ14.3% في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي.

ويشار إلى ان الميزان التجاري شهد تقلصا في العجز بحوالي 1.5 مليار دينار ما يساوي 515 مليون دولار ليصل إلى 4.84 مليار دينار (1.66 مليار دولار).

الأناضول