ليبيا – تلقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الجمعة اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا.

بومبيو أكد بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق خلال الاتصال على أن لا حل عسكري للأزمة الليبية وإن الحل الوحيد يكمن في العودة الى المسار السياسي وضرورة الالتزام بنتائج مؤتمر برلين.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن حرص الولايات المتحدة على تحقيق الاستقرار في ليبيا وانهاء معاناة شعبها وأنها ستعمل على تحقيق ذلك.

ومن جانبه، أعرب السراج عن التقدير للموقف الأمريكي الداعم لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ،قائلاً:” إن حكومة الوفاق الوطني تخوض حرباً فرضت عليها وأنها تصد إعتداء أدى إلى نزوح مئات الالاف وقتلى ودمار البنى التحتية والمناطق السكنية”.

ومن ناحية أخرى تطرقت المكالمة للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وليبيا لمحاربة الإرهاب والجهود المبذولة في هذا الشأن.