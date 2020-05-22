ترامب: لن أغلق البلاد إذا اندلعت موجة ثانية من كورونا

ترامب: لن أغلق البلاد إذا اندلعت موجة ثانية من كورونا

الولايات المتحدة – اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لن يغلق البلاد إذا اندلعت موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأعرب ترامب أثناء زيارته لأحد مصانع “فورد” للسيارات عن ثقته في قدرة البلاد على احتواء تفشي المرض مستقبلا.

ووصف الرئيس الأمريكي الفيروس بـ”النار التي يجب إخمادها، وسوف نخمدها”، عوضا عن إغلاق البلاد.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر بفارق كبير قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

وتخفف الولايات الأمريكية قيود الحجر الآن وهو ما يبعث الأمل بعودة تدريجية إلى النمو الاقتصادي في الربعين الثالث والرابع، فيما يثير ذلك أيضا مخاطر اندلاع إصابات جديدة بالفيروس والمزيد من الوفيات.

المصدر: وكالات