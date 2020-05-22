إسبانيا – كشف أليخاندرو كامانو وكيل أعمال النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد المعار لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني، حقيقة مفاوضاته مع نادي إنتر ميلان الإيطالي.

ووصف كامانو موكله بأنه “الظهير الأيمن الأفضل في العالم” جنبا إلى جنب مع ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول.

وقال كامانو في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “إنتر ميلان؟ لا يوجد عرض من هذا القبيل”.

وأضاف: “سنعود إلى ريال مدريد”.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة حكيمي إلى دورتموند بنهاية هذا الموسم ليعود مجددا إلى ناديه الأصلي “الملكي” وسط اهتمام من كبار القارة العجوز وعلى رأسهم بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي بالظفر بخدمات اللاعب المغربي البالغ 21 عاما.

وعلى الرغم من أن بعض التقارير قد أشارت إلى أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، يؤمن بضرورة عودة أسد الأطلسي لدعم الجبهة اليمنى، ارتبط اسم اللاعب بأنباء تقوده لتجربة جديدة قد تكون مع يوفنتوس الإيطالي.

وقد يتخلى ريال مدريد عنه حال تلقيه عرضا يرضي جميع الأطراف، وفقا للصحيفة الإسبانية.

ويقدم الدولي المغربي مستويات رائعة، منذ انضمامه إلى دورتموند، وسجل له هذا الموسم 3 أهداف، وصنع 10 أهداف أخرى في 25 مباراة.

المصدر: “وكالات”