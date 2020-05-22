روسيا – ذكرت “روس نفط”، كبرى شركات النفط الروسية، أنها قامت بزيادة الرأسمال الأساسي لإحدى شركاتها الفرعية، بمقدار 110 مليارات روبل (نحو 1.53 مليار دولار) دفعة واحدة.

ووفقا لبيانات رسمية فإن “روس نفط” قامت برفع الرأسمال الأساسي لشركتها Neftkapitalinvest.

وتمت زيادة رأس المال من 8.4 مليون روبل روسي إلى 110.008 مليار روبل.

من جانبها، لم تعلق “روس نفط” على الخبر، ولم تشر إلى الطريقة التي تمت فيها زيادة رأس المال، إن كان ذلك على شكل أموال أو أصول.

(الدولار = 71.6 روبل بتاريخ 22 مايو)

المصدر: “إنترفاكس”