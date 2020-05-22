انجلترا – تشير العديد من التقارير الصحفية البريطانية والفرنسية إلى أن النجم السنغالي ساديو ماني هداف ليفربول هو المرشح الأول لقيادة هجوم فريق ريال مدريد الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة “ذي صن” البريطانية أن ماني (28 عامًا) هو المرشح المفضل عند مدرب الريال زين الدين زيدان لخلافة كريم بنزيمة (32 عامًا)، خاصة بعد رفض نادي باريس سان جيرمان التفريط في نجمه الشاب كيليان مبابي الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي.

وقالت الصحيفة إن بريق ريال مدريد وحده هو الذي يستطيع أن يجذب النجم السنغالي المتألق مع الريدز للخروج من أنفيلد، بقيمة سوقية اقتربت من 150 مليون دولار جعلته ثالث أغلى اللاعبين في العالم.

في حين ادعت مجلة “فرانس فوتبول” أن هناك سببا آخر يدفع ماني للرحيل إلى الملكي، وهو أنه لم يكن سعيدًا عندما دعم مدربه يورغن كلوب زميله في ليفربول فيرجيل فان ديك للحصول على جائزة الكرة الذهبية قبله.

وأكد موقع “سبورت 10” الفرنسي أن تفكير زيدان منصب حاليا على التعاقد مع ماني في فترة الانتقالات القادمة، مع تأجيل خطوة إعادة محاولة ضم مبابي إلى صيف العام القادم.

وذكر الموقع أن إدارة ريال مدريد قامت بالاتصال لأول مرة بماني في يوليو/تموز الماضي، بعد تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، لمعرفة مدى استعداده للرحيل عن الريدز.

وقال إن ليفربول قد يرفض رحيل ماني بعد أن أصبح المهاجم الأبرز بالفريق، بتفوقه على زميله المصري محمد صلاح في الموسم الأخير، إلا إذا وجد كلوب لاعبا صاعدا يمكن أن يعوض غياب النجم السنغالي.

وكالات