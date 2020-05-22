عدد قياسي للوفيات والإصابات بكورونا في البرازيل قد ينقلها إلى المركز الثاني بعد الولايات المتحدة

عدد قياسي للوفيات والإصابات بكورونا في البرازيل قد ينقلها إلى المركز الثاني بعد الولايات المتحدة

البرازيل – سجلت البرازيل عددا قياسيا امس بوفيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 قد ينقلها إلى المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث الإصابات بعد اقترابها من روسيا بوتيرة سريعة.

وبلغ عدد حالات الوفاة 1188، وتقترب بوتيرة سريعة من روسيا لتصبح ثاني أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد تجاوز 20 ألفا أمس الخميس مضيفة أن الإصابات الجديدة بلغت أكثر من 18500 في يوم واحد ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 310 آلاف.

وأضافت الوزارة أن العدد الفعلي أكبر على الأرجح مشيرة إلى عدم إجراء اختبارات كشف على نطاق واسع.

المصدر: رويترز