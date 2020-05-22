ليبيا – رأى الرئيس السابق لأركان الدفاع والمستشار العلمي لمعهد الشؤون الدولية (IAI) الجنرال فينتشنتسو كامبوريني أن مكانة بلاده في ليبيا أصبحت تعادل الصفر.

كامبوريني وفي مقابلة مع صحيفة (إل ريفورميستا) أمس الخميس وفقاً لما أوردته وكالة “آكي” الإيطالية أضاف:” أنه لاستخدام استعارة من عالم كرة القدم في المباراة التي تجري بليبيا حالي تجلس إيطاليا على أريكة الإحتياط بعد أن حظيت ببطاقة صفراء”.

وواصل كامبوريني الذي شغل منصب رئيس أركان القوة الجوية أيضا القول:”نحن نطبق سياسات رسمية لا تشوبها شائبة من ناحية القانون الدولي لكنها أكثر ملاءمة لأحد الأطراف المعنية بالصراع إلى حد كبير وهو ليس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السرّاج”.

وألمح الخبير العسكري الى القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، قائلا:” نحن نفضله عمليا لأننا كنا من بين المروجين لبعثة إيريني الأوروبية البحرية الجديدة التي طالبنا بقيادتها بقوة وهي مهمة تهدف إلى إنفاذ قرار الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة المفروض على أطراف النزاع الليبي”.

وخلص كامبوريني الى القول إن :”لسوء الحظ على الرغم من أن حفتر يمكن أن يتلقى إمدادات برية كبيرة تمكنت إيريني من قطع أي إمدادات عن حكومة الوفاق الوطني مما أدى إلى إضعاف الحكومة الشرعية بشكل فعال”.