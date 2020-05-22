غزة: هذا الأسبوع سيكون الأخطر على القطاع بسبب كورونا

غزة: هذا الأسبوع سيكون الأخطر على القطاع بسبب كورونا

غزة – أعلن نائب مدير عام الرعاية الأولية ورئيس اللجنة الاستشارية لمواجهة فيروس كورونا في غزة مجدي ضهير، أن “هذا الأسبوع هو الأخطر في القطاع”.

وقال ضهير: “هناك إصابات مؤكدة في قطاع غزة، وإن كانت في داخل مراكز الحجر الصحي”.

وأضاف: “يوجد عدد كبير من المخالطين، الأمر الذي سيرفع من عدد الإصابات، والإجراءات والتدابير لا تشكل ضمانا مانعا على وجه اليقين”.

وشدد على أن “الأسواق تعج بالمواطنين ويمكن في حال وجود حالة إصابة واحدة، أن تتشكل بوابة لنشر الإصابات بين المواطنين”.

وأشار إلى أن “صلاة الجمعة القادمة ستسهل الانتشار بوتيرة أعلى وسرعة إضافية، وأن صلاة العيد ستشكل بوابة إضافية أخرى لتفشي الفيروس”.

ولفت إلى أن “انتقال المواطنين للمعايدة من محافظة لأخرى سيكون السبب لتيسير انتشار كورونا ما قد يسبب كارثة”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في القطاع إلى 55 إصابة مؤكدة.

المصدر: RT